Бушина Аксинья Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушина Аксинья Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бушина Федосья Антонова

Отец ребёнка: Бушин Антон Федоров

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Бушин Никита Антонов

Отец ребёнка: Бушин Антон Федоров

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бушин Терентий Антонов

Отец ребёнка: Бушин Антон Федоров

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушин Антон Федоров

Смерть
Неизвестно
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