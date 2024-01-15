Бушина Аксинья Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бушина Федосья Антонова
Отец ребёнка: Бушин Антон Федоров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Бушин Никита Антонов
Отец ребёнка: Бушин Антон Федоров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бушин Антон Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушин Антон Федоров
Смерть
Неизвестно