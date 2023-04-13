Быкова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Быков Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Быков Федор Дмитриев
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Катерина Дмитриева
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Быков Илья Дмитриев
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов
Смерть
Неизвестно