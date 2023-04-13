Быкова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Быков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Быков Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Катерина Дмитриева

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Быков Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Быков Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Быков Дмитрий Гаврилов

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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