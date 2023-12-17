Капралов Иван Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралов Иван Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1945 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Капралов Егор

Мать: Максимова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
25.10.1945

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Капралова Татьяна Афанасиевна

Рождение ребёнка
08.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капралова Татьяна Афанасиевна

Рождение ребёнка
05.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капралова Татьяна Афанасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капралова Татьяна Афанасиевна

Смерть
Неизвестно
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