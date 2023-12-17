Капралов Иван Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Капралов Егор
Рождение ребёнка
25.10.1945
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Капралова Татьяна Афанасиевна
Рождение ребёнка
08.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капралова Татьяна Афанасиевна
Рождение ребёнка
05.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Капралова Татьяна Афанасиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно