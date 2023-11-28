(Тонкошкур (Тонкошкур)) Анна Домианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тонкошкур (Тонкошкур)) Анна Домианова

(Тонкошкур (Тонкошкур)) Анна Домианова

Место рождения

с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тонкошкур Домиан Филиппов

Мать: Тонкошкур Евфимия Романова

с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
При отце
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close