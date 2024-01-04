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Блаженский Афанасий Никандрович

Место рождения

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Жена: Блаженская Екатерина Фоковна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.07.1900 ст.

Дочь: Блаженская Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Блаженская Екатерина Фоковна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.

Сын: Блаженский Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Блаженская Екатерина Фоковна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.

Сын: Блаженский Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Блаженская Екатерина Фоковна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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