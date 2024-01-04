Блаженский Афанасий Никандрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
19.07.1900 ст.
Дочь: Блаженская Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Блаженская Екатерина Фоковна
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.
Сын: Блаженский Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Блаженская Екатерина Фоковна
Рождение ребёнка
23.02.1903 ст.
Сын: Блаженский Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Блаженская Екатерина Фоковна
Смерть
Неизвестно