Горбунова (Сусанина) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1868
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.02.1869 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно