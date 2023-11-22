Горбунова (Сусанина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Сусанина) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1868
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
17.02.1869 ст.

Муж: Горбунов Тимофей Макарович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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