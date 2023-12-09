Комаров Лаврентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Комаров Иван Лаврентьевич
Мать ребёнка: Комарова Агнея
Рождение ребёнка
10.06.1910
Сын: Комаров Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Комарова Агнея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Агнея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкова Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Комарова Агнея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Комарова Агнея
Смерть
Неизвестно