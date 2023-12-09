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Комаров Лаврентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Комаров Иван Лаврентьевич

Мать ребёнка: Комарова Агнея

Рождение ребёнка
10.06.1910

Сын: Комаров Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Комарова Агнея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Агнея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкова Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Комарова Агнея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Комарова Агнея

Смерть
Неизвестно
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