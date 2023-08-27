Сулима Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулима Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1979

Сын: Сулима Андрей Александрович

Мать ребёнка: Сулима Светлана Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1984

Сын: Сулима Роман Александрович

Мать ребёнка: Сулима Светлана Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулима Светлана Ивановна

Смерть
Неизвестно
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