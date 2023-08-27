Сулима Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1979
Сын: Сулима Андрей Александрович
Мать ребёнка: Сулима Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1984
Сын: Сулима Роман Александрович
Мать ребёнка: Сулима Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сулима Светлана Ивановна
Смерть
Неизвестно