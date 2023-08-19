Кухаренок (Ролич) Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКухаренок (Ролич) Екатерина Осиповна

Кухаренок (Ролич) Екатерина Осиповна

Место рождения

Мокрица, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ролич Осип

Мать: не указана

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.11.1868 ст.

Сын: Кухаренок Олимп Львович

Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.10.1871 ст.

Дочь: Ирина Львовна

Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.

Сын: Кухаренок Захарий Львович

Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Близник Или Близнюк Анастасия Львовна

Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хильмон Аполинария Львовна

Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович

Мокрица, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close