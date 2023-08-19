Кухаренок (Ролич) Екатерина Осиповна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ролич Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1868 ст.
Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович
Рождение ребёнка
12.10.1871 ст.
Дочь: Ирина Львовна
Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович
Рождение ребёнка
08.02.1874 ст.
Сын: Кухаренок Захарий Львович
Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Близник Или Близнюк Анастасия Львовна
Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хильмон Аполинария Львовна
Отец ребёнка: Кухаренок Лев Осипович
Смерть
Неизвестно