Abraham Emil Andreas — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abraham Emil Andreas

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Abraham Wilhelm

Мать: Abram Eva

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