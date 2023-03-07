Кувшинова (Ситникова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Ситникова) Софья

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1739

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Ситниковъ Петръ Андреевъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Кувшиновъ Филипъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ

Рождение ребёнка
1760

Сын: Кувшиновъ Клюшинъ Фаддей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кувшиновъ Семенъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кувшиновъ Егоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Александръ

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