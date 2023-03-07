Кувшинова (Ситникова) Софья
Место рождения
Дата рождения1739
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Ситниковъ Петръ Андреевъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кувшиновъ Филипъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кувшиновъ Семенъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Кувшиновъ Егоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Александръ