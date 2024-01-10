Козырева Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозырева Лидия Васильевна

Козырева Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1987

Сын: Козырев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Козырев Василий Георгиевич

Рождение ребёнка
09.10.1989

Сын: Козырев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Козырев Василий Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Василий Георгиевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close