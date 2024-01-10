Козырева Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1987
Сын: Козырев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Козырев Василий Георгиевич
Рождение ребёнка
09.10.1989
Сын: Козырев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Козырев Василий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно