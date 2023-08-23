Бешенцева (Минина) Анна Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешенцева (Минина) Анна Агаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1936

Дочь: Минина Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Минин Митрофан Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Минин Митрофан Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Митрофан Фёдорович

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