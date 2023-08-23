Бешенцева (Минина) Анна Агаповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1936
Дочь: Минина Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Минин Митрофан Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Минин Митрофан Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно