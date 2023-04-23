Скоморощенко (Агошко) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1932
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1954
Сын: Скоморощенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Скоморощенко Николай Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019