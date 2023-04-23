Скоморощенко (Агошко) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоморощенко (Агошко) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1932

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1954

Сын: Скоморощенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Скоморощенко Николай Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоморощенко Николай Владимирович

Смерть
2019
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