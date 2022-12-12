Блинова (?) Ульяна Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Ботылинская волость д. Голиново
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блинов Иван Иванович
2 брак для Ивана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791