Блинова (?) Ульяна Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (?) Ульяна Агафоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Ботылинская волость д. Голиново
Рождение ребёнка
1766

Сын: Блинов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Блинов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Иванович

2 брак для Ивана
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
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