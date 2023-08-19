Потапов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения04.03.1875
Дата смерти05.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1875
Отец: Потапов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1898
Сын: Потапов Тимофей Герасимович
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.06.1904
Сын: Потапов Кузьма Герасимович
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Алексеевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Домна Герасимовна
Мать ребёнка: Потапова Авдотья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Смерть
05.01.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан