Потапов Герасим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Герасим Иванович

Место рождения

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.03.1875

Дата смерти

05.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1875

Отец: Потапов Иван

Мать: не указана

Гоголиха, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1898

Сын: Потапов Тимофей Герасимович

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
29.06.1904

Сын: Потапов Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Алексеевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Домна Герасимовна

Мать ребёнка: Потапова Авдотья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашец
Смерть
05.01.1938
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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