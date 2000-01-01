Апраксина (Паулуччи) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апраксина (Паулуччи) Софья Алексеевна

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Место рождения

Российская Ипмерия

Дата рождения

22.06.1869

Дата смерти

29.08.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Ипмерия
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Апраксин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Апраксин Матвей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апраксин Матвей Александрович

Смерть
29.08.1941
Третья Французская республика
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