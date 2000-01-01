Апраксина (Паулуччи) Софья Алексеевна
Место рожденияРоссийская Ипмерия
Дата рождения22.06.1869
Дата смерти29.08.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Ипмерия
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Апраксин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Апраксин Матвей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1941
Третья Французская республика