Сидорков Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорков Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1952

Отец: Сидорков Николай

Мать: Сидоркова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.06.1976

Дочь: Петрачкова Алёна Леонидовна

Мать ребёнка: Сидоркова Евгения

Рождение ребёнка
05.12.1985

Сын: Сидорков Николай Леонидович

Мать ребёнка: Сидоркова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоркова Евгения

Смерть
Неизвестно
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