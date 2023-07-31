Сидорков Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1952
Отец: Сидорков Николай
Мать: Сидоркова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1976
Дочь: Петрачкова Алёна Леонидовна
Мать ребёнка: Сидоркова Евгения
Рождение ребёнка
05.12.1985
Сын: Сидорков Николай Леонидович
Мать ребёнка: Сидоркова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоркова Евгения
Смерть
Неизвестно