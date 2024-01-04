Лучкина Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучкина Серафима Александровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1936

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Лучкин Александр Сергеевич

Мать: Лучкина Мария Александровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
2011
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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