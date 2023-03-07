Проняхин Антоний Стефанович
Место рождения
Дата рождения15.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1097 ст.
Дочь: Проняхина Анна Антониевна
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение
15.01.1876 ст.
Бракосочетание
23.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.
Сын: Проняхин Василий Антониевич
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.
Сын: Проняхин Григорий Антониевич
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
19.04.1901 ст.
Сын: Проняхин Феодор Антониевич
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Антониевич
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
31.03.1905
Сын: Проняхин Евфимий Антониевич
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.
Дочь: Проняхина Анна Антониевна
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.
Дочь: Проняхина Анисья Антониевна
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.
Сын: Проняхин Андрей Антониевич
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Рождение ребёнка
03.03.1917 ст.
Дочь: Проняхина Евдокия Антониевна
Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна
Смерть
Неизвестно