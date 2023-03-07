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Проняхин Антоний Стефанович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1097 ст.

Дочь: Проняхина Анна Антониевна

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
15.01.1876 ст.

Отец: Проняхин Стефан Григорьевич

Мать: Проняхина Пераскева Гавриловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1894 ст.

Жена: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1896 ст.

Сын: Проняхин Василий Антониевич

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.

Сын: Проняхин Григорий Антониевич

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1901 ст.

Сын: Проняхин Феодор Антониевич

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.09.1903 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Антониевич

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.03.1905

Сын: Проняхин Евфимий Антониевич

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1907 ст.

Дочь: Проняхина Анна Антониевна

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1909 ст.

Дочь: Проняхина Анисья Антониевна

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.

Сын: Проняхин Андрей Антониевич

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1917 ст.

Дочь: Проняхина Евдокия Антониевна

Мать ребёнка: Проняхина Иустина Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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