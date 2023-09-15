Доброницкий Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
1781
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Доброницкий Василий Иванович
Мать ребёнка: Доброницкая Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Рашевская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Доброницкая Надежда Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно