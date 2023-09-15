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Доброницкий Иван Васильевич

Место рождения

Переяслав, Київська область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Доброницкий Василий Иванович

Мать: Доброницкая Анастасия

Переяслав, Київська область
Бракосочетание
1781

Жена: Доброницкая Надежда Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Доброницкий Василий Иванович

Мать ребёнка: Доброницкая Надежда Васильевна

Переяслав, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Рашевская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Доброницкая Надежда Васильевна

Переяслав, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Переяслав, Київська область
Смерть
Неизвестно
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