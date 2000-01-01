Видимир 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видимир 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

451

Дата смерти

474

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
451

Отец: Вандалар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видимир 2

Мать ребёнка: не указана

Смерть
474
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