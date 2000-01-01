Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Видимир 1
Видимир 1
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
451
Дата смерти
474
Пол
Мужской
Отец
Вандалар
Мать
Не указана
Дети
Видимир 2
Добавил:
СГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
451
Отец:
Вандалар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Видимир 2
Мать ребёнка: не указана
Смерть
474
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия