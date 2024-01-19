Шестопалова (Хмелевская) Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Хмелевская) Матрена Михайлова

Место рождения

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.03.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1840 ст.

Отец: Хмелевский Михаил Егоров

Мать: Хмелевская Прасковья Тихонова

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
17.03.1840 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.04.1857 ст.

Муж: Шестопалов Ипатий Тихонов

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1862 ст.

Сын: Хмелевский Харитон Ипатьев

Отец ребёнка: Шестопалов Ипатий Тихонов

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.10.1863 ст.

Дочь: Хмелевская Пелагея Ипатьева

Отец ребёнка: Шестопалов Ипатий Тихонов

Алексеевка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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