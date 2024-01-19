Шестопалова (Хмелевская) Матрена Михайлова
Место рождения
Дата рождения16.03.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1840 ст.
Крещение
17.03.1840 ст.
Бракосочетание
24.04.1857 ст.
Рождение ребёнка
28.09.1862 ст.
Сын: Хмелевский Харитон Ипатьев
Отец ребёнка: Шестопалов Ипатий Тихонов
Рождение ребёнка
01.10.1863 ст.
Дочь: Хмелевская Пелагея Ипатьева
Отец ребёнка: Шестопалов Ипатий Тихонов
Смерть
Неизвестно