Карпухин Леонтий Макаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Леонтий Макаров

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Место рождения

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Леонтиева

Мать ребёнка: Карпухина Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпухина Наталья Иванова

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпухина Наталья Иванова

Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
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