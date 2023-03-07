Карпухин Леонтий Макаров
Место рождения
Дата рождения1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпухина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Леонтиева
Мать ребёнка: Карпухина Наталья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпухина Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Котоврас, Балашовский муниципальный район, Саратовская область