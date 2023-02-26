Ташков Харитон Захаров
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1738
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1754
Сын: Василий Харитонов
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1801
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.