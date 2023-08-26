Велентей Агриппина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Велентей Игнатий Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Велентей Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Велентей Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Велентей Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Велентей Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Велентей Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно