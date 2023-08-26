Велентей Агриппина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей Агриппина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Велентей Игнатий Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Велентей Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Велентей Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Велентей Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Велентей Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Велентей Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Велентей Дмитрий Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Велентей Дмитрий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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