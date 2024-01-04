Ревелисов-Крумер Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревелисов-Крумер Вадим

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.07.1987

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987

Отец: Крумер Роман

Мать: Ревелисова Елизавета

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
С 01.12.2014
Студия эмоциональных событий "ОНА ОЦЕНИТ"
Организация и режиссура мероприятий | www.onaocenit.com
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
пр. Испытателей, 20
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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