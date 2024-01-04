Ревелисов-Крумер Вадим
Место рождения
Дата рождения01.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1987
Отец: Крумер Роман
Мать: Ревелисова Елизавета
Работа или профессия
С 01.12.2014
Студия эмоциональных событий "ОНА ОЦЕНИТ"
Организация и режиссура мероприятий | www.onaocenit.com
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пр. Испытателей, 20
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно