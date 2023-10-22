Чепкасов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чепкасова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Котова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чепкасов Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Котова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ольга Ивановна