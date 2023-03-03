Сорваева Аграфена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорваев Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маурина Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорваев Федор Прокофьевич
Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович
Смерть
Неизвестно