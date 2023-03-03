Сорваева Аграфена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорваева Аграфена Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорваев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорваев Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маурина Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорваев Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Сорваев Прокофий Платонович

Смерть
Неизвестно
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