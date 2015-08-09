Малинин Михаил Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Михаил Евгеньевич

Малинин Михаил Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2015

Отец: Малинин Евгений Витальевич

Мать: Малинина Салимова Евгения Вячеславовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close