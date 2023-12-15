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Горлова -- Елена Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1859

Дочь: Горлова Матрена Александровна

Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.01.1862

Сын: Горлов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.01.1875

Дочь: Горлова Филика Александровна

Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.01.1875

Сын: Горлов Кузьма Александрович

Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлов Иван Александрович

Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Александр Антонович

Смерть
Неизвестно
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