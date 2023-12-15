Горлова -- Елена Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1859
Дочь: Горлова Матрена Александровна
Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович
Рождение ребёнка
03.01.1862
Сын: Горлов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович
Рождение ребёнка
24.01.1875
Дочь: Горлова Филика Александровна
Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович
Рождение ребёнка
24.01.1875
Сын: Горлов Кузьма Александрович
Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Иван Александрович
Отец ребёнка: Горлов Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно