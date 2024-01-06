Малахова Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Малахов Сергей Парменович

Отец ребёнка: Малахов Пармен Яковлевич

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Малахова Александра Парменовна

Отец ребёнка: Малахов Пармен Яковлевич

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Пармен Яковлевич

Смерть
1853
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