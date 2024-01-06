Малахова Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Малахов Сергей Парменович
Отец ребёнка: Малахов Пармен Яковлевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Малахова Александра Парменовна
Отец ребёнка: Малахов Пармен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853