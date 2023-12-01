Рогачев Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рогачева Ирина Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно