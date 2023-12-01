Рогачев Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачев Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рогачева Ирина Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогачева Ирина Александровна

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