Сорокина (Косарева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Косарева) Матрена

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

02.01.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Косаревъ Филиппъ

Мать: Косарева Агрофена Алеѯеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Курносова Екатерина

Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сорокинъ Їосифъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Павелъ

Смерть
02.01.1869
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ старости
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