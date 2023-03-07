Сорокина (Косарева) Матрена
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти02.01.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Косаревъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Курносова Екатерина
Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сорокинъ Їосифъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Павелъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Павелъ
Смерть
02.01.1869
Причина смерти: отъ старости