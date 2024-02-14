Ибрагимов Гариф Зарифович
Место рожденияг.Стерлитамак Башкортостан
Дата рождения14.08.1909
Дата смерти15.03.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909
Отец: Ибрагимов Зариф
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1936
Мать ребёнка: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна
Рождение ребёнка
22.06.1948
Сын: Ибрагимов Фарит Гарифович
Мать ребёнка: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна
Смерть
15.03.1990
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно