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Ибрагимов Гариф Зарифович

Место рождения

г.Стерлитамак Башкортостан

Дата рождения

14.08.1909

Дата смерти

15.03.1990

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1909

Отец: Ибрагимов Зариф

Мать: Ибрагимова (Ибрагимов) Гайникамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна

Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Ибрагимов Юнир Гарифович

Мать ребёнка: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна

Рождение ребёнка
22.06.1948

Сын: Ибрагимов Фарит Гарифович

Мать ребёнка: Ибрагимова (Шарипова) Закия Хазиахметовна

Смерть
15.03.1990
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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