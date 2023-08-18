Чирков Никифор (Микифорко) Семенов
Место рожденияпоч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Чирков Семен (Сенка) Юдин
Мать: не указана
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662