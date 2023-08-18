Чирков Никифор (Микифорко) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Никифор (Микифорко) Семенов

Место рождения

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Чирков Семен (Сенка) Юдин

Мать: не указана

поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. подле Кордяги Пашковку речку, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1662
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