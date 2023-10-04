Кошелева Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1832
Сын: Кошелев Афонасий Прокофьевич
Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич
Рождение ребёнка
05.01.1841
Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич
Рождение ребёнка
06.10.1843
Сын: Кошелев Сергей Прокофьевич
Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич
Рождение ребёнка
15.03.1847
Дочь: Матрена Прокофьевна
Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Прокофьевна
Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно