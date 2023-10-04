Кошелева Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1832

Сын: Кошелев Афонасий Прокофьевич

Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1841

Сын: Кошелев Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1843

Сын: Кошелев Сергей Прокофьевич

Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1847

Дочь: Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Прокофьевна

Отец ребёнка: Кошелев Прокофий Никитич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Прокофий Никитич

Смерть
Неизвестно
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