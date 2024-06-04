Шапкин (Борисов) Федор Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Шапкин Петр Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Федора
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Шапкин (Борисов) Степан Федоров
Мать ребёнка: Борисова Федора
Смерть
1817
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Борисова) Степанида Федорова
Мать ребёнка: Борисова Федора