Шапкин (Борисов) Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкин (Борисов) Федор Петров

Место рождения

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Шапкин Петр Герасимов

Мать: не указана

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Федора

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шапкин (Борисов) Степан Федоров

Мать ребёнка: Борисова Федора

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1817
Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Борисова) Степанида Федорова

Мать ребёнка: Борисова Федора

Александровка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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