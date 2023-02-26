Пелагия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти29.02.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Василий Лукин
Отец ребёнка: Лука Моисеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Елена Лукина
Отец ребёнка: Лука Моисеев
сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.02.1856
сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.