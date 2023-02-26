Пелагия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

29.02.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Василий Лукин

Отец ребёнка: Лука Моисеев

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Елена Лукина

Отец ребёнка: Лука Моисеев

сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.02.1856
сельцо Альхутки Поречского уезда Смоленской губ.
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