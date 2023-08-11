Еремеева Лукерья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Лукерья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Еремеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Еремеев Александр Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Еремеев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Еремеев Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Иван Петрович

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