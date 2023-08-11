Еремеева Лукерья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Еремеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Еремеев Александр Иванович
Отец ребёнка: Еремеев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Еремеев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно