Михайлов Андрей Григорьевич
Место рожденияс. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Дата рождения1883
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
с. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
31.01.1905
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Новичкова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Баженова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1908
Сын: Михайлов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна
Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1915
Дочь: Михайлова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна
с.Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Смерть
1964