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Михайлов Андрей Григорьевич

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Место рождения

с. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд

Дата рождения

1883

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Михайлов Григорий Савватеевич

Мать: Михайлова Анастасия Дмитриевна

с. Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
31.01.1905

Жена: Михайлова Анна Николаевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Новичкова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Баженова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Михайлов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна

Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Рождение ребёнка
14.09.1915

Дочь: Михайлова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Михайлова Анна Николаевна

с.Крещёнка, Исмайловская волость, Бирский уезд
Смерть
1964
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