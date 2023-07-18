Аюпов Габидулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпов Габидулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Епаров Аюп

Мать: Сарманаева Тутия

Смерть
Неизвестно
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