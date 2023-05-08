Зелепукина Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Зелепукин Епифан Семенович
Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Зелепукина Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 20.11.1813
Сын: Зелепукин Филимон Семенович
Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Зелепукина Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно