Зелепукина Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелепукина Евдокия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Зелепукин Епифан Семенович

Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Зелепукина Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 20.11.1813

Сын: Зелепукин Филимон Семенович

Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Зелепукина Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Зелепукин Семен Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелепукин Семен Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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