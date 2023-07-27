Черемисинов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинов Геннадий

Место рождения

Кировская обл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемисинов Филипп

Мать: ?

Кировская обл
Работа или профессия
Неизвестно
школа№12 станица Михайловская
учитель русского языка и литературы
Образование
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
высшее
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр. ст.Михайловская
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