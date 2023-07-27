Черемисинов Геннадий
Место рожденияКировская обл
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черемисинов Филипп
Мать: ?
Кировская обл
Работа или профессия
Неизвестно
школа№12 станица Михайловская
учитель русского языка и литературы
Образование
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
высшее
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр. ст.Михайловская