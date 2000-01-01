Moscow Morris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Moscow Morris

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Место рождения

Amsterdam, Holland

Дата рождения

22.02.1854

Дата смерти

17.11.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1873 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Amsterdam, Holland
Рождение ребёнка
01.12.1873

Дочь: Jane

Мать ребёнка: Moscow Esther

London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Иммиграция
1891
Смерть
17.11.1920
Everett, Middlesex, Massachusetts, United States
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