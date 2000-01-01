Moscow Morris
Место рожденияAmsterdam, Holland
Дата рождения22.02.1854
Дата смерти17.11.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Amsterdam, Holland
Рождение ребёнка
01.12.1873
Дочь: Jane
Мать ребёнка: Moscow Esther
London, Greater London, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Иммиграция
1891
Смерть
17.11.1920
Everett, Middlesex, Massachusetts, United States