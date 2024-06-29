Ситнер (Ершова) Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ершов Гавриил
Мать: Ершова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Християн
Рождение ребёнка
15.07.1948
Дочь: Сошникова-Ситнер (Ситнер) Надежда
Отец ребёнка: Християн
Рождение ребёнка
15.07.1948
Сын: Ситнер Александр Християнович
Отец ребёнка: Християн
Смерть
Неизвестно