Ситнер (Ершова) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситнер (Ершова) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов Гавриил

Мать: Ершова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Християн

Рождение ребёнка
15.07.1948

Дочь: Сошникова-Ситнер (Ситнер) Надежда

Отец ребёнка: Християн

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1948

Сын: Ситнер Александр Християнович

Отец ребёнка: Християн

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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