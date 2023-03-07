Корзунина (Зорина) Акилина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739
Дочь: Мерзлякова Анастасия Аверкиева
Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Анастасия Аверкиева
Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева Аверкиева
Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Корзунин Герасим Аверьянович
Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно