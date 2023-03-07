Корзунина (Зорина) Акилина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзунина (Зорина) Акилина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739

Дочь: Мерзлякова Анастасия Аверкиева

Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Анастасия Аверкиева

Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева Аверкиева

Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Корзунин Герасим Аверьянович

Отец ребёнка: Корзунин Аверьян Иванов

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзунин Аверьян Иванов

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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