Савинов-Ляхов Григорей Зеновиев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Савинова-Ляхова Авдотья Григорьева
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Савинов-Ляхов Никита Григорьев
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Савинова-Ляхова Меланья Григорьева
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Савинова-Ляхова Анна Григорьева
Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1795