Савинов-Ляхов Григорей Зеновиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинов-Ляхов Григорей Зеновиев

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Савинов-Ляхов Зенов Федоров

Мать: Савинова-Ляхова Татьяна Федорова

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Савинова-Ляхова Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Савинов-Ляхов Никита Григорьев

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Савинова-Ляхова Меланья Григорьева

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Савинова-Ляхова Анна Григорьева

Мать ребёнка: Савинова-Ляхова Настасья Андреева

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинова-Ляхова Настасья Андреева

Смерть
1795
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
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