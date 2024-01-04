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Лютник Ян

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Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Лютник Теодор

Мать: Лютник Агнешка

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лютник Теодор

Мать ребёнка: Лютник Анна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Джозефа

Мать ребёнка: Лютник Анна

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Катаржина

Мать ребёнка: Лютник Анна

вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1848
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