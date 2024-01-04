Лютник Ян
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Лютник Теодор
Мать: Лютник Агнешка
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лютник Теодор
Мать ребёнка: Лютник Анна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Джозефа
Мать ребёнка: Лютник Анна
вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Катаржина
Мать ребёнка: Лютник Анна
вулиця Станіслава Людкевича, , , 78200 коломия, Івано-Франківська область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1848