Петрашев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
36 лет в 1914 году. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Военная служба
17.11.1914 ст.
Ранение. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Военная служба
06.12.1914 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Помещен в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Смерть
Неизвестно