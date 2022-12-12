Петрашев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашев Николай Николаевич

Петрашев Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
36 лет в 1914 году. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Военная служба
17.11.1914 ст.
Ранение. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Военная служба
06.12.1914 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Помещен в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2644-П, л. 1385
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close